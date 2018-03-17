Министерство иностранных дел Российской Федерации вызвало посла Великобритании в Москве Лори Бристоу для вручения ноты о высылке британских дипломатов. МИД РФ: Российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер Фото: МИД России / Facebook "17 марта в МИД России был вызван Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу, которому передана нота о том, что в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения Российской Федерации в связи с происшествием в г. Солсбери (Великобритания) 4 марта с. г., российской стороной в ответ приняты следующие решения. Объявляются "persona non grata" и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника Посольства Великобритании в Москве", – сказано в сообщении.Также отмечается, что, "учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге"."Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой. В связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федераций прекращается его деятельность", – добавили в российским внешнеполитическом ведомстве.В МИД РФ подчеркивают: "Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер".4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 14 марта, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению экс-разведчика.14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановлении запланированных двусторонних контактов с Россией в качестве ответа на случай со Скрипалем. В Совбезе ООН прошло экстренное совещание в связи с отравлением экс-разведчика.По словам министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении нервно-паралитического агента в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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