Сводка Новостей
- МИД России объявило 23 британских дипломатов персонами нон-грата
- В Киеве из коллектора теплотрассы достали тело мужчины – ГСЧС
- "Рух нових сил": Акции протеста в Украине 18 марта начнутся флэш-мобом "Путин х...йло"
- Сутки в зоне АТО: пророссийские боевики раз нарушили перемирие
- В Волынской области обесточены 19 населенных пунктов из-за непогоды – ГСЧС
|Украина направила в ООН заявление о нарушении Россией Устава организации
|17.03.2018 10:59
|
Документ адресован генеральному секретарю ООН Антониу ГутерришУкраина направила в Организации Объединенных Наций, и делегаций всех стран-членов официальные письма, в которых отмечают, что проведение Россией президентских выборов в аннексирована Крыму нарушает Устав ООН.
Фото: РИА "Новости"
Об этом сообщает "Укринформ", который получил копии документов в распоряжение.
"Имею честь этим письмом передать резолюцию Верховной Рады Украины по его обращению к международному сообществу в связи с организацией незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной части территории Украины - в АР Крым и городе Севастополе", - говорится в документе.
Письмо также содержит заявление МИД Украины относительно решения оккупационной администрации полуострова провести незаконное голосования в Крыму.
Документ адресован генеральному секретарю ООН Антониу Гутерриш, а также председателю Совета Безопасности, постоянному представителю Нидерландов при ООН Карелу ван Остер.
Отметим, вчера Россия заявила, что рассчитывает на оценку ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по поводу запрета россиянам голосовать на выборах президента в Украине.
Напомним, в Министерстве внутренних дел Украины заявляют, что 18 марта, в день проведения в России президентских выборов, на территорию российских дипломатических представительств граждане России допускаться не будут.
Ранее глава украинского МИД Павел Климкин призвал жителей оккупированного Крыма не участвовать и не помогать в организации выборов президента России.
Также представитель ЕС при ООН Жоао Вале де Алмейда заявлял, что Европейский союз не признает проведения выборов президента России на территории аннексированного Крыму.