Ряд населенных пунктов в Волынской области остались без
электроснабжения из-за налипания мокрого снега. К восстановлению
электроснабжения привлечены бригады облэнерго Фото: ЕРА "Из-за
осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега), из-за
срабатывания системы защиты линий электропередачи произошло
обесточивание 19 населенных пунктов в Волынской области", –
сказано в сообщении.Отмечается, что к восстановлению
электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады
облэнерго.Укргидрометцентр предупреждал, что 17–19 марта в
Украине ожидаются метели и понижение температуры до
-16°.Столичные власти с 19.00 16 марта ограничили въезд
крупногабаритного транспорта в город.Заместитель председателя
Киевской городской государственной администрации Николай
Поворозник заявил, что в случае значительного ухудшения погодных
условий городские власти могут рекомендовать объявить 19 марта
выходным днем.
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