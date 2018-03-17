Ряд населенных пунктов в Волынской области остались без электроснабжения из-за налипания мокрого снега. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго Фото: ЕРА "Из-за осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега), из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи произошло обесточивание 19 населенных пунктов в Волынской области", – сказано в сообщении.Отмечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.Укргидрометцентр предупреждал, что 17–19 марта в Украине ожидаются метели и понижение температуры до -16°.Столичные власти с 19.00 16 марта ограничили въезд крупногабаритного транспорта в город.Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что в случае значительного ухудшения погодных условий городские власти могут рекомендовать объявить 19 марта выходным днем. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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