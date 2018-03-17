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Сутки в зоне АТО: пророссийские боевики раз нарушили перемирие
17.03.2018 11:15
Сутки в зоне АТО: пророссийские боевики раз нарушили перемирие
Ни один из военных ВСУ не пострадал
За минувшие сутки российско-оккупационные войска совершили один обстрел опорных пунктов украинских бойцов.
Сутки в зоне АТО: пророссийские боевики раз нарушили перемирие Фото: АР

Об этом говорится в сводке за сутки пресс-центра штаба АТО от 16 марта.

На Луганском направлении соперник из крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП-1 вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Троицкое, сообщают в штабе.

На Донецком направлении в течение суток сохранялась тишина.

В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал, отмечается в сообщении.

Напомним, с полуночи пятницы режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон на Донбассе придерживался полной мере.

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