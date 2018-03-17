Ни один из военных ВСУ не пострадал

Об этом говорится в сводке за сутки пресс-центра штаба АТО от 16 марта.

На Луганском направлении соперник из крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП-1 вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Троицкое, сообщают в штабе.

На Донецком направлении в течение суток сохранялась тишина.

В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал, отмечается в сообщении.

Напомним, с полуночи пятницы режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон на Донбассе придерживался полной мере.