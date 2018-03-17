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|"Рух нових сил": Акции протеста в Украине 18 марта начнутся флэш-мобом "Путин х...йло"
|17.03.2018 11:23
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Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма.16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждане России не смогут проголосовать за своего президента в дипломатических миссиях РФ на территории Киева, Харькова, Одессы и Львова.В российском ЦИК заявили, что украинские власти "не знают норм международного права".Министерство иностранных дел РФ назвало запрет гражданам России избирать своего президента на территории дипломатических представительств РФ в Украине "открытым вмешательством в сугубо внутренние дела России".
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