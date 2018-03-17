Спасатели передали тело мужчины, извлеченное из коллектора в Киеве, правоохранителям, заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. Сотрудники ГСЧС достали тело мужчины с помощью спасательной веревки Фото: ДСНС у Київській області / Facebook "16 марта в 18.05 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в Киеве поступила информация о том, что на ул. Вадима Гетьмана, 27а в коллекторе теплотрассы находится тело мужчины. Прибывшие на место спасатели 18-й государственной пожарно-спасательной части с помощью спасательной веревки достали тело мужчины и передали правоохранительным органам", – сказано в сообщении.Правоохранители выясняют причину гибели мужчины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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