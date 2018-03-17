Сводка Новостей
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|Политолог Орешкин: Япония на клочке территории производит в четыре раза больше, чем вся РФ, а мы боремся за Крым
|17.03.2018 11:47
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https://www.facebook.com/MBKhMedia/videos/354537708371837/
Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.В день четвертой годовщины аннексии Крыма – 18 марта 2018 года – Россия намерена провести на захваченном полуострове президентские выборы. 1 марта 2018 года Верховная Рада Украины призвала международное сообщество не признавать предстоящие российские выборы в Крыму.4 марта заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко заявил, что гражданам Украины, которые будут участвовать в организации выборов президента РФ в Крыму, грозит уголовная ответственность по статье "государственная измена" Уголовного кодекса Украины.15 марта 2018 года Совет безопасности ООН провел заседание по ситуации в Крыму перед выборами президента РФ. Проведение слушаний инициировала делегация Украины, ее поддержали нынешние члены Совбеза, в частности, Швеция, Великобритания, Польша, Нидерланды и США. Украинская сторона настояла на нелегитимности выборов президента России в Крыму.
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