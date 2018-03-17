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- Правоохранители с начала года прекратили в Украине деятельность 60 ОПГ – Аброськин
|Правоохранители с начала года прекратили в Украине деятельность 60 ОПГ – Аброськин
|17.03.2018 12:03
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https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/1850178281941504
В феврале 2018 года Аброськин заявлял, что 2017 году правоохранители задержали 307 участников организованных преступных группировок. 3 февраля первый замглавы Нацполиции говорил, что в Украине создадут подразделение по борьбе с организованной преступностью до конца 2018 года.В составленном экспертами Всемирного экономического форума рейтинге стран по уровню организованной преступности Украина заняла 113-е место из 137 стран. Рейтинг был опубликован в ноябре 2017 года.
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