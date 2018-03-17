За назначение Якова Смолия главой Национального банка Украины
проголосовали 15 марта 247 нардепов. 17 марта соответствующее
постановление Верховной Рады опубликовали в газете "Голос України".
Смолий с 11 мая 2017 года исполнял обязанности главы НБУ Фото:
president.gov.ua Кроме того, в парламентской газете опубликовали
постановление об увольнении Валерии Гонтаревой с вышеуказанной
должности.15 марта Смолий был назначен Верховной Радой
председателем НБУ. За его назначение проголосовали 247 нардепов.
Перед этим парламент уволил с должности главы НБУ Валерию
Гонтареву, которая возглавляла Нацбанк с июня 2014 года. 10
апреля 2017 года она официально заявила об уходе в отставку с
поста главы НБУ с 10 мая, после чего находилась в неоплачиваемом
отпуске.Смолий с 11 мая 2017 года исполнял обязанности главы
НБУ.
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