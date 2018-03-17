Освобождение произошло через девять месяцев после того, как Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми

Сешнз заявил, что освобождает Маккейба за два дня до его запланированного выхода на пенсию по рекомендации Генерального инспектора ФБР и службы профессиональной ответственности, пишет "Радио Свобода".

Прокурор отметил, что следователи в ФБР "пришли к выводу, что Маккейб сделал несанкционированное разглашение информационным СМИ и часто неоткровенно - в том числе под присягой".

Освобождение произошло через девять месяцев после того, как Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, который контролировал расследование относительно вмешательства России в президентские выборы в 2016 году.

Маккейб уволен за два дня до своего 50-летия, когда он получил бы право выйти на пенсию.

Напомним, что 13 марта президент США Дональд Трамп принял решение отправить в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона.