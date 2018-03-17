Нардеп от Оппозиционного блока Николай Скорик обвинил главу Одесского областного совета Анатолия Урбанского в политической коррупции и заявил, что из-за несправедливого распределения денег во всех районах Одесской области, кроме округа самого Урбанского, не будут профинансированы ремонты дорог, школ и других объектов. Николай Скорик о принятом бюджете: Особый цинизм и презрение интересов простых людей в угоду личным коррупционным интересам Фото: opposition.org.ua "Принятый бюджет развития Одесской области является ярким примером политической коррупции. В то время, когда вся территория области требует внимания, областной бюджет стал бюджетом одного избирательного округа – председателя областного совета Анатолия Урбанского. Из-за такого подхода к бюджету во всех районах Одесской области не будут в полной мере профинансированы ремонты дорог и ФАПов, не будут полностью отремонтированы дома культуры, школы, садики и другие объекты социальной инфраструктуры", – считает политик.Общая сумма бюджета развития Одесской области на 2018 год составила 400 млн грн, на округ Урбанского – Измаильский район – выделено почти 10%, отметил нардеп. Более 100 млн грн предусмотрено для города Подольска, Подольского района и Куяльницкой объединенной территориальной общине."Беляевский район Одесской области получил более 50 млн грн, в то время, когда другие районы получили в разы меньшие суммы, а отдельные районы – и в десятки раз. Такая ситуация повторяется уже третий год подряд благодаря "нечистым" подходам Урбанского, следовательно часть Оппозиционного блока в Одесском облсовете на сессии выступила за пропорциональное, справедливое распределение бюджета в зависимости от потребностей того или иного района", – отмечают в партии.Скорик обвинил Урбанского в подкупе депутатов для принятия бюджета развития в таком виде."Использование областного бюджета для финансирования своей политической деятельности, подкуп депутатов Одесского областного совета, чтобы принять нужный бюджет под очередные президентские выборы-2019, особый цинизм и презрение интересов простых людей в угоду личным коррупционным интересам – именно этим руководствовался председатель Одесского областного совета Урбанский при принятии бюджета развития", – заявил нардеп. Он уверен, что бюджет развития Одесской области должен быть безотлагательно пересмотрен на внеочередной сессии Одесского облсовета.Бюджет развития Одесской области на 2018 год был утвержден на сессии областного совета 14 марта. Проект решения поддержали 63 депутата, сообщал портал "Деловая Одесса". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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