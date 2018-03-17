Городской голова Борис Филатов сообщил, что инвестор реконструирует старый терминал в Днепре и построит новый пропускной способностью до 800 пассажиров в час, а государство профинансирует ремонт летной инфраструктуры. Филатов (слева) и Ярославский: Идут интенсивные переговоры и оформление документов Фото: Borys Filatov / Facebook "Существует серьезная, но пока не конкретизированная договоренность, о строительстве в Днепре нового аэропорта по примеру Харькова. Условия: частно-государственное партнерство. Инвестор реконструирует старый терминал и строит новый пропускной способностью до 800 пассажиров в час", – написал он.По словам городского головы, государство обещает выделить финансирование на строительство новой взлетно-посадочной полосы и всей летной инфраструктуры аэропорта."В настоящий момент идут интенсивные переговоры и оформление документов. Задействованные стороны: Президент Украины, правительство, мининфраструктуры, депутатский корпус БПП, бюджетный комитет Рады в лице Андрея Павелко, облсовет, облгосадминистрация, старый и новый собственники", – сообщил он.Филатов добавил, что без политической воли президента Украины Петра Порошенко "ничего бы не произошло". https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1662226570525900&id=100002157183088 14 марта СМИ сообщили, что президент и хозяин группы DCH Александр Ярославский готов заняться строительством современного международного аэропорта в Днепре.Филатов подтвердил факт переговоров с Ярославским.В Днепре есть аэропорт, отрытый в 1943 году, который требует модернизации. Терминал находится в частной собственности компании "Днеправиа", взлетно-посадочная полоса принадлежит государству.Ярославский уже реализовал проект нового аэропорта в Харькове в рамках подготовки к Евро 2012. Международный аэропорт Харьков был перестроен в формате равнодолевого частно-государственного партнерства. Бизнесмен вложил в реконструкцию аэропорта $107 млн.Группа DCH инвестирует в Украине в финансы, промышленность, транспорт, девелопмент, строительство, добычу полезных ископаемых, отельный бизнес. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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