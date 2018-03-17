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|Филатов: Существует серьезная договоренность о строительстве в Днепре нового аэропорта по примеру Харькова
|17.03.2018 13:14
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1662226570525900&id=100002157183088
14 марта СМИ сообщили, что президент и хозяин группы DCH Александр Ярославский готов заняться строительством современного международного аэропорта в Днепре.Филатов подтвердил факт переговоров с Ярославским.В Днепре есть аэропорт, отрытый в 1943 году, который требует модернизации. Терминал находится в частной собственности компании "Днеправиа", взлетно-посадочная полоса принадлежит государству.Ярославский уже реализовал проект нового аэропорта в Харькове в рамках подготовки к Евро 2012. Международный аэропорт Харьков был перестроен в формате равнодолевого частно-государственного партнерства. Бизнесмен вложил в реконструкцию аэропорта $107 млн.Группа DCH инвестирует в Украине в финансы, промышленность, транспорт, девелопмент, строительство, добычу полезных ископаемых, отельный бизнес.
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