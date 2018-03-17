Также на реках Правобережья в связи со снижением температуры ожидается восстановление ледовых явлений в виде заберегов и шуги

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 17-18 марта в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели предупредили о повышении уровней воды.

"По данным Укргидрометцентра, 17-18 марта ожидается повышение уровней воды (над уровнями на 8 часов 16 марта): на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) На 0,2 - 0,8 м, возможен выход воды на пойму на р.Стрвьяж - с.Лука, на реках Закарпатской области на 0,5-1,5 м, в нижнем течении г.Боржава - 1,5-2,5 м, возможен выход воды на пойму в нижних течениях Боржавы и Латорицы в створе поста Мукачево. 16-20 марта на р.Латориця-Чоп вода будет удерживаться на заводи мiждамбового пространства ", - пишет ДержНС.

Также на реках Правобережья в связи со снижением температуры ожидается восстановление ледовых явлений в виде заберегов и шуги, а на реках Левобережья - усиление ледовых явлений.

Напомним, в Киеве из-за сложных погодных условий маршруты общественного транспорта курсируют с отклонением от графика.

В результате активного циклона с вечера 16 марта, а также 17 и 19 марта в столице ожидается сильный снег, что приведет к образованию совокупного снежного покрова до 25-30 см. Ситуация осложнится из-за порывов северо-восточного ветра 15- 18 м / с, метели, гололед и понижение температуры до 3-8 ° мороза.