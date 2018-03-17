Новый военный лазерный комплекс, согласно предпочтениям россиян,
должен получить название "Горыныч", крылатая ракета неограниченной
дальности с ядерной энергоустановкой – "Пальмира", ядерный
подводный беспилотник – "Лещ". Новую ракету предлагали назвать
"Ватник", "Сюрприз" и "Чебурашка" Скриншот: Минобороны России /
YouTube 16 марта завершилось голосование, размещенное на
сайте министерства обороны России, в ходе которого россияне могли
выбрать названия для новых видов стра
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