17 марта в Киеве днем - умеренный снег, вьюга, на дорогах гололедица

Об этом 17 марта сообщили в КГГА со ссылкой на данные КП Киевпастранс.

"С начала движения на всех маршрутах наземного общественного транспорта введено оперативное положение №2 - курсирование с отклонением от графика движения до 25 минут", - отметили в КП.

По данным ДержНС, спасатели дежурят на проблемных участках дорог - спусках и подъемах - чтобы не допустить осложнения движения на автодорогах. В частности, патрули дежурят на ул. Елены Телиги и на ул. Академика Заболотного.

В КГГА напомнили, что 17 марта в Киеве днем ​​- умеренный снег, вьюга, на дорогах гололедица. Водителей призывают воздержаться от поездок на собственном авто и не оставлять машины вдоль улиц и дорог.

"Для уборки последствий непогоды в Киеве задействовано 260 единиц снегоуборочной техники" Киевавтодора ", 104 единицы техники коммунальных жилищно-эксплуатационных участков и др. Также работает 29 бригад по ручной уборки в составе 186 человек", - сообщили в КГГА.

Ограничение въезда крупногабаритного и большегрузного транспорта продолжается.

Напомним, в результате активного циклона с вечера 16 марта, а также 17 и 19 марта в столице ожидается сильный снег, что приведет к образованию совокупного снежного покрова до 25-30 см. Ситуация осложнится из-за порывов северо-восточного ветра 15- 18 м / с, метели, гололед и понижение температуры до 3-8 ° мороза.