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|В возрасте 37 лет умер хакер, выдавший властям США информатора Wikileaks Мэннинг
|17.03.2018 13:38
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На следующий день после оглашения приговора он объявил о желании сменить пол и попросил, чтобы его называли не Брэдли, а Челси. Американский суд разрешил Мэннинг сменить имя на женское, а в 2015 году бывшему разведчику позволили пройти курс гормональной терапии по смене пола.17 января 2017 года президент США Барак Обама смягчил приговор Мэннинг. Она вышла на свободу 17 мая 2017 года, а не в 2045 году, как предполагалось приговором.
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