Причина смерти хакера Адриана Ламо, выдавшего властям США информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, пока не обнародована. Отец Ламо сообщил о смерти сына Фото: Mario Lamo‎ / Facebook О смерти Ламо сообщил 16 марта его отец Марио Ламо в Facebook."Ушел яркий ум и сострадательная душа", – написал Марио Ламо.Умерший хакер был причастен к взлому баз данных Microsoft и серверов газеты the New York Times.Мэннинг, которая на тот момент была мужчиной по имени Брэдли, сама сообщила Ламо в онлайн-переписке о том, что она передала секретные данные WikiLeaks.В интервью the Guardian в 2011 году Ламо заявил, что решение выдать Мэннинг американским властям было вынужденным. Он добавил, что будет жалеть, если информатор WikiLeaks получит угрюмый приговор.Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж назвал Ламо "мелким мошенником и предателем".Мэннинг был арестован в 2010 году. 21 августа военный трибунал США приговорил его к 35 годам лишения свободы за разглашение секретной информации. На следующий день после оглашения приговора он объявил о желании сменить пол и попросил, чтобы его называли не Брэдли, а Челси. Американский суд разрешил Мэннинг сменить имя на женское, а в 2015 году бывшему разведчику позволили пройти курс гормональной терапии по смене пола. 17 января 2017 года президент США Барак Обама смягчил приговор Мэннинг. Она вышла на свободу 17 мая 2017 года, а не в 2045 году, как предполагалось приговором. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки ламо мэннинг сша wikileaks году Теги: мир