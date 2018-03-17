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В Афганистане три человека стали жертвами подрыва автомобиля
17.03.2018 13:38
В Афганистане три человека стали жертвами подрыва автомобиля
Все раненые и погибшие при взрыве были гражданскими
В столице Афганистана Кабуле взорвался автомобиль, в результате взрыва три человека погибли, еще двое получили травмы.
В Афганистане три человека стали жертвами подрыва автомобиля Фото: AP

Об этом сообщает Reuters.

Представитель министра внутренних дел страны Наджиб Данеш рассказал, что все раненые и погибшие при взрыве были гражданскими.

Отмечается, что взрыв произошел у здания, в котором содержится иностранная компания-подрядчик.

Напомним, 14 марта на западе Афганистана в провинции Фарах боевики атаковали контрольно-пропускной пункт, погибли по меньшей мере 10 силовиков.

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