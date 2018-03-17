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|Украинец, пострадавший на курорте в Грузии, находится в тяжелом состоянии
|17.03.2018 13:46
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Врач отметил, что сейчас лечение в медцентре Гудушаури продолжают пятеро из семи пострадавшихПострадавший в результате аварии на канатной дороге горнолыжного курорта Гудаури в Грузии гражданин Украины, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
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Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на врача тбилисского Национального медицинского центра имени Гудушаури Николоза Карцивадзе.
Врач отметил, что сейчас лечение в медцентре Гудушаури продолжают пятеро из семи пострадавших, между них и украинец, которому требовалась операция.
"Четверо из них находятся в отделении неврологии и нейрохирургии. Их состояние стабильное и, скорее только, сегодня или завтра их выпишут", - сообщил Николоз Карцивадзе.
Напомним, вчера, 16 марта, в результате аварии на подъемнике в Грузии на горнолыжном курорте в Гудаури пострадали двое граждан Украины.
По предварительным данным, подъемник начал двигаться в обратном направлении после аварийной остановки из-за отключения электричества. В результате люди начали спрыгивать с подъемника и получили различные травмы. Сообщается, что грузинские власти компенсирует расходы на лечение пострадавших.