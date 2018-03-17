Врач отметил, что сейчас лечение в медцентре Гудушаури продолжают пятеро из семи пострадавших

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на врача тбилисского Национального медицинского центра имени Гудушаури Николоза Карцивадзе.

Врач отметил, что сейчас лечение в медцентре Гудушаури продолжают пятеро из семи пострадавших, между них и украинец, которому требовалась операция.

"Четверо из них находятся в отделении неврологии и нейрохирургии. Их состояние стабильное и, скорее только, сегодня или завтра их выпишут", - сообщил Николоз Карцивадзе.

Напомним, вчера, 16 марта, в результате аварии на подъемнике в Грузии на горнолыжном курорте в Гудаури пострадали двое граждан Украины.

По предварительным данным, подъемник начал двигаться в обратном направлении после аварийной остановки из-за отключения электричества. В результате люди начали спрыгивать с подъемника и получили различные травмы. Сообщается, что грузинские власти компенсирует расходы на лечение пострадавших.