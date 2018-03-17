В СБУ сообщили, что работница телеканала "Россия 24" Наталья Гончарова готовила антиукраинские видеосюжеты в интересах страны-агрессора и ей запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года. СБУ запретила Наталье Гончаровой въезд на территорию Украины Фото: yaplakal.com В спецслужбе отметили, что российская пропагандистка готовила антиукраинские видеосюжеты в интересах страны-агрессора."В начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде подавали ситуацию в нашем государстве, дезинформировали мировое общество и наносили вред международному имиджу Украины", – говорится в заявлении.По данным СБУ, россиянка планировала в Украине информационные провокации и готовилась тенденциозно освещать выборы президента РФ на украинской территории."С целью предупреждения противоправных действий иностранки, противоречащих интересам национальной безопасности Украины, Гончарову принудительно возвратили на территорию РФ с запретом въезда в Украину сроком на три года", – заявили в спецслужбе.В ноябре 2017 года СБУ приняла решение о принудительном возвращении в Россию российского гражданина Игоря Петрашевича, который работал в Украине на российские СМИ. В октябре 2017 года украинские спецслужбы выслали сотрудника телеканала НТВ Вячеслава Немышева. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сбу украины территорию года безопасности Теги: война в украине