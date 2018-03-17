В СБУ сообщили, что работница телеканала "Россия 24" Наталья
Гончарова готовила антиукраинские видеосюжеты в интересах
страны-агрессора и ей запрещен въезд на территорию Украины сроком
на три года. СБУ запретила Наталье Гончаровой въезд на территорию
Украины Фото: yaplakal.com В спецслужбе отметили, что российская
пропагандистка готовила антиукраинские видеосюжеты в интересах
страны-агрессора."В начале марта россиянка подготовила четыре
провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде подавали
ситуацию в нашем государстве, дезинформировали мировое общество и
наносили вред международному имиджу Украины", – говорится в
заявлении.По данным СБУ, россиянка планировала в Украине
информационные провокации и готовилась тенденциозно освещать выборы
президента РФ на украинской территории."С целью предупреждения
противоправных действий иностранки, противоречащих интересам
национальной безопасности Украины, Гончарову принудительно
возвратили на территорию РФ с запретом въезда в Украину сроком на
три года", – заявили в спецслужбе.В ноябре 2017 года
СБУ приняла решение о принудительном возвращении в Россию
российского гражданина Игоря Петрашевича, который работал в Украине
на российские СМИ. В октябре 2017 года украинские спецслужбы
выслали сотрудника телеканала НТВ Вячеслава Немышева.
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