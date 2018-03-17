После убийства в Лондоне бывшего первого заместителя гендиректора
компании "Аэрофлот" Николая Глушкова британская полиция решила
предпринять дополнительные меры безопасности по отношению к
получившим убежище россиянам. Британская полиция отреагировала на
убийство Глушкова Фото: ЕРА Решение было принято после начала
расследования убийства в Лондоне бывшего первого заместителя
гендиректора компании "Аэрофлот" Николая Глушкова.До этого риск для
живущих в Великобритании россиян полиция называла
минимальным.Тело бывшего соратника бизнесмена Бориса
Березовского Глушкова было найдено 12 марта. По данным The
Independent, его могли задушить собачьим поводком.Глушков в
1989–1991 годах занимал пост начальника отдела, затем –
заместителя гендиректора компании Березовского "ЛогоВАЗ".
В 1991–1995 годах руководил финансовым департаментом
"АвтоВАЗа", в 1996-м занял пост заместителя гендиректора
компании "Аэрофлот", в которой Березовский являлся основным
акционером.В 2000 году был арестован по делу
о хищении средств авиакомпании, обвинен в мошенничестве,
отмывании преступно нажитых средств и невозвращении валютной
выручки из-за границы. В 2004 году был приговорен Савеловским
судом Москвы к трем годам и трем месяцам заключения
и освобожден в зале суда, так как отбыл этот срок,
находясь под стражей.В марте 2017 года Савеловский суд Москвы
заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего
режима по новому делу о хищении средств "Аэрофлота".В России у
Глушкова остались огромные долги, связанные с судебным
преследованием по делу о хищениях в "Аэрофлоте" в 90-х годах.
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