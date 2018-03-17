Президент Украины Петр Порошенко заявил, что был бы рад отмене санкций против России, но только тогда, когда исчезнет последний российский солдат из Крыма и Донбасса. Порошенко: Не верьте никому, кто утверждает, что санкции не достигают своей цели Фото: president.gov.ua "Да, мне бы хотелось всестороннего бойкота чемпионата мира в России. Что более важно для меня, тем более, что применяются более эффективные санкции. Не верьте никому, кто утверждает, что санкции не достигают своей цели", – заявил Порошенко, отвечая на вопрос, ожидает ли он бойкота ЧМ 2018 со стороны сборных стран-участниц.На вопрос, что он может сказать тем политикам в Германии, которые настаивают на смягчении санкций против России, Порошенко ответил: "Санкции не являются наказанием, наказанием за российскую агрессию в один красивый день должен стать международный трибунал".По словам президента, санкции должны служить для того, чтобы привести президента России Владимира Путина за стол переговоров.При этом Порошенко подчеркнул, что был бы рад отмене санкций, но "только тогда, когда исчезнет последний российский солдат из Донбасса и Крыма"."Пока мирное соглашение не будет полностью реализовано, не должно быть смягчения санкций против России", – добавил президент Украины.Чемпионат мира по футболу должен пройти в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Весной 2014 года, после аннексии Россией Крыма и начала боевых действий на Донбассе, в отношении РФ были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.В феврале 2018 года президент России Владимир Путин сообщил, что агрессия РФ в Украине не является основной причиной введения антироссийских санкций. По его словам, политика санкций в международных деловых отношениях – "это путь тупиковый, который приводит всех, в том числе и самих инициаторов такой политики, к упущенной выгоде и прямым убыткам". "Думаю, что это им самим скоро надоест – тем, кто это делает. Все-таки надеюсь, что мы выйдем на какой-то путь нормальных отношений", – добавил президент РФ.По оценкам Государственного департамента Соединенных Штатов, только оборонный сектор России понес убытки в размере более $3 млрд после принятого в США в 2017 году нового закона о санкциях Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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