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|На Филиппинах самолет упал на жилой дом: погибли не менее 10 человек
|17.03.2018 15:28
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между погибших члены семьи (трое детей, их мать и бабушка), в чей дом врезался самолетПо меньшей мере, 10 человек погибли при падении самолета на Филиппинах.
Фото: CNN Philippines
Об этом сообщает CNN Philippines.
Управление гражданской авиации Филиппин (CAAP) сообщило, что шестиместный самолет Piper PA-23 Apache разбился при взлете из аэропорта Пларидел.
В местной полиции отметили, что на месте аварии получили тела 10 погибших. Отмечается, что между погибших 5 человек, находившихся в самолете, остальные - члены семьи (трое детей, их мать и бабушка), в чей дом врезался самолет.
Причины аварии пока не известны.
Напомним, 16 марта на западе Ирака разбился американский военный вертолет HH-60 Pave Hawk.
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