Ей инкриминируют подготовку "антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора" "

Как сообщает пресс-центр СБУ, Гончаровой также запрещен въезд в Украину на три года.

По данным спецслужбы, Гончарова "осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора".

В частности, в начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериалы, которые "в искаженном виде подавали ситуацию" в Украине ", дезинформировали мировое общество и наносили убыток международному имиджу Украины".

Гончарова "планировала проведение информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории Украины".

Напомним, в январе организаторы Всемирного экономического форума в Давосе запретили российским журналистам участвовать в мероприятиях с участием Президента Украины Петра Порошенко.