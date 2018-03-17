В партии "Яблоко" заявили, что оппозиционный политик Алексей Навальный скрыл от них, что хочет отправить наблюдателей на выборы президента в Чечню, следовательно отзывают их допуск, опасаясь за жизнь активистов. Навальный заявил, что за безопасность наблюдателей отвечает ЦИК РФ Фото: ЕРА Рыбаков пояснил, что об отправке наблюдателей в Чечню "Яблоко" узнало от журналистов "Новой газеты"."Мы полагаем, что этим гражданам, рекомендованным в наблюдатели, недостаточно известно о печальной специфике региона, где, к сожалению, очень нередки случаи угрозы жизни и здоровью любых независимых активистов, и прежде только тех, кто не имеет соответствующих знаний и длительного опыта работы", – отметил он.По словам политика, штаб Навального не проводил с "Яблоком" консультаций по работе наблюдателей в Чечне и не сообщает о том, как продуманы вопросы их безопасности. Рыбаков добавил, что сторонники Навального заявили, что едут в Чечню "добровольно, как взрослые люди".По словам представителя партии, с просьбой отозвать направления в "Яблоко" обратились правозащитники Светлана Ганнушкина и Валерий Борщев, а также чеченские журналисты Абдула Дудуев и Исрапил Шавхалов, которые являются доверенными лицами кандидата в президенты Григория Явлинского.Навальный написал в Twitter, что отправившиеся в Чечню наблюдатели все равно будут работать в Чечне."Первая партия наших наблюдателей прибыла в Грозный еще ночью, ребята заселились в гостиницу. Пока тут спокойнее, чем в Питере. С их наблюдательскими направлениями все хорошо. Увы, мы по опыту знаем, что "Яблоко" всегда может предать и начать работать на фальсификаторов, отзывая направления в последний момент. Так и получилось. Поэтому подстраховались", – сообщил он.Деталей политик не уточнил, однако заверил, что все направленные в Чечню наблюдатели зарегистрированы в ЦИК, и именно ЦИК несет ответственность за их безопасность.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года, за этот пост будут бороться восемь человек: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), а также действующий президент Владимир Путин.25 декабря 2017 года ЦИК РФ принял решение об отказе в регистрации Навального из-за его судимости. Навальный в ответ разместил в интернете видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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