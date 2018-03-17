Депутат Госдумы РФ Леонид Калашников считает, что к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля могут быть причастны "экстремисты" из стран бывшего СССР. Калашников: Вы зря думаете, что я пошутил. Газ могли использовать экстремисты Фото: kprf.ru "Этот газ "Новичок" есть в Узбекистане, в Украине, есть в нескольких республиках бывшего СССР. Вы зря думаете, что я пошутил. Между прочим, вполне могли использовать это экстремисты", – заявил он.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. В больницу также попал полицейский Ник Бейли, который первым посетил дом Скрипаля. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась объяснять инцидент и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей. На следующий день Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила двусторонние контакты с Россией.По словам министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении нервно-паралитического агента в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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