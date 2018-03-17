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|Обыски в "Новой почте": следователи изъяли документы и "неучтенные денежные средства"
|17.03.2018 16:08
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Досудебное расследование продолжается, сообщение о подозрении не складывались и меры предосторожности не избиралисьСледователи главного следственного управления Генеральной прокуратуры во время обысков в помещениях "Новой почты" в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове и Полтаве изъяли финансовые документы и неучтенные денежные средства.
Фото: Громадське
Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.
"В ходе досудебного расследования 16 марта ... проведены обыски в офисных и складских помещениях м. Киева, Днепра, Одессы, Львова, Харькова и Полтавы, в которых осуществляют свою деятельность ООО" Новая Почта "и родственные с ней предприятия, через которые осуществляется пересылки денежных средств по территории Украины. по результатам проведенных обысков обнаружено и изъято документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО "Новая Почта" и указанных выше предприятий и наличные денежные средства, не учтенных но не оприходованы в кассе и в бухг алтерських документах ", - написала Сарган.
Она сообщила, что досудебное расследование проводится в уголовном производстве по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Новая почта" и других родственных предприятий, с участием должностных лиц органов ДФС Украины осуществили прикрытия его незаконных финансовых услуг. Это привело к непоступлению в бюджеты средств в виде обязательных налоговых сборов, а также умышленного уклонения от уплаты налогов служебными лицами ООО "Новая почта" в отдельно крупных размерах.
Сарган сообщила, что досудебное расследование продолжается, сообщение о подозрении не складывались и меры предосторожности не избирались.
Напомним, 16 марта представители Генеральной прокуратуры провели около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая почта" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.
ГПУ подозревает руководство "Новой почты" в неуплате налогов.