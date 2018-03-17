Суд отказался отпустить из-под стражи соратника лидера партии "Рух нових сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе, несмотря на то, что Саакашвили уже находится за пределами Украины, заявил адвокат Роман Кругляк. Дангадзе задержали 4 декабря 2017 года Фото: rns.org.ua "Суд не принял во внимание ни опровержение стороной защиты фактов необходимости и возможностей проведения следственных (розыскных) действий, ни тот факт, что Михаил Саакашвили как фигурант дела уже не находится на территории Украины, ни то, что материалы по нему были выделены в отдельное производство, которое впоследствии было остановлено", – заявил адвокат Роман Кругляк.Он также отметил, что суд признал нарушение прав Дангадзе и принял меры по их восстановлению, в частности, обязал прокурора не препятствовать свиданиям подозреваемого с родными. Также судья обязал прокурора провести расследование угроз в адрес матери соратника Саакашвили от неустановленных лиц.12 марта в Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что уголовное производство в отношении Саакашвили приостановлено.После выдворения из Украины лидер "Руху нових сил" находится в Нидерландах.В декабре 2017 года прокуратура заподозрила Саакашвили в получении из России около $500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской власти.ГПУ обнародовала видео с фрагментами аудиозаписей телефонных разговоров, которые велись, по версии следствия, между Саакашвили, беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко, представителем Курченко, имя которого не называется, а также человеком из окружения Саакашвили Дангадзе.Политик заявлял, что с Курченко не знаком и денег от него не брал.Руководитель киевской ячейки "Руху нових сил" Дангадзе пребывает в Украине под арестом. Он был задержан 4 декабря 2017 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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