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Суд отказался изменить меру пресечения для Дангадзе на домашний арест
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17.03.2018 16:16
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Суд отказался отпустить из-под стражи соратника лидера партии "Рух
нових сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Севериона
Дангадзе, несмотря на то, что Саакашвили уже находится за пределами
Украины, заявил адвокат Роман Кругляк. Дангадзе задержали 4
декабря 2017 года Фото: rns.org.ua "Суд не принял во внимание
ни опровержение стороной защиты фактов необходимости и возможностей
проведения следственных (розыскных) действий, ни тот факт, что
Михаил Саакашвили как фигурант дела уже не находится на территории
Украины, ни то, что материалы по нему были выделены в отдельное
производство, которое впоследствии было остановлено", – заявил
адвокат Роман Кругляк.Он также отметил, что суд признал нарушение
прав Дангадзе и принял меры по их восстановлению, в частности,
обязал прокурора не препятствовать свиданиям подозреваемого с
родными. Также судья обязал прокурора провести расследование угроз
в адрес матери соратника Саакашвили от неустановленных лиц.12 марта
в Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что уголовное
производство в отношении Саакашвили
приостановлено.После выдворения из Украины лидер "Руху
нових сил" находится в Нидерландах.В декабре 2017 года
прокуратура заподозрила Саакашвили в получении из России около
$500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской
власти.ГПУ обнародовала видео с фрагментами аудиозаписей
телефонных разговоров, которые велись, по версии следствия, между
Саакашвили, беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко,
представителем Курченко, имя которого не называется, а также
человеком из окружения Саакашвили Дангадзе.Политик заявлял,
что с Курченко не знаком и денег от него не
брал.Руководитель киевской ячейки "Руху нових
сил" Дангадзе пребывает в Украине под арестом. Он был
задержан 4 декабря 2017 года.
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