В СБУ сообщили, что гражданин Молдовы негативно влиял на криминогенную ситуацию в Хмельницком и был депортирован из Украины после окончания тюремного заключения. Криминальному авторитету запретили въезд в Украину сроком на пять лет Фото: ssu.gov.ua "Уголовник, пять раз был судим за кражи и грабежи, последнее наказание отбывал в Украине. По окончании срока заключения так называемый "смотрящий", опираясь на поддержку в криминальных кругах, намеревался создать организованную преступную группировку для совершения тяжких преступлений", – заявили в спецслужбе.В СБУ отметили, что по их инициативе было принято решение о принудительном выдворении "авторитета" за пределы государства. Ему запрещен въезд в Украину сроком на пять лет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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