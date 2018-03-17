В СБУ сообщили, что гражданин Молдовы негативно влиял на
криминогенную ситуацию в Хмельницком и был депортирован из Украины
после окончания тюремного заключения. Криминальному авторитету
запретили въезд в Украину сроком на пять лет Фото: ssu.gov.ua
"Уголовник, пять раз был судим за кражи и грабежи, последнее
наказание отбывал в Украине. По окончании срока заключения так
называемый "смотрящий", опираясь на поддержку в криминальных
кругах, намеревался создать организованную преступную группировку
для совершения тяжких преступлений", – заявили в спецслужбе.В
СБУ отметили, что по их инициативе было принято решение о
принудительном выдворении "авторитета" за пределы государства. Ему
запрещен въезд в Украину сроком на пять лет.
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