Глава государства утверждает, что основа для взяточничества и коррупции ликвидирована

Об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke, опубликованном в субботу, 17 марта Westdeutsche Zeitung.

"В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский Союз. И это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая другая страна проявляет больше интереса по отношению к Европе, чем Украина", - сказал Порошенко.

Президент заявил, что установит курс на вступление Украины в НАТО, а затем в ЕС и решительно продолжать путь реформ, в проведении которых за последние 3 года Украина добилась большего прогресса, чем за предыдущие 25 лет. Это касается и борьбы с коррупцией.

"Мы будем отвечать критериям присоединения, в том числе в борьбе с коррупцией", - пообещал украинский президент. Он отметил свою заслугу в создании "вполне независимой антикоррупционной инфраструктуры" в стране, заявив, что гордится этим.

Признавая, что к конечной цели еще не близко и работа должна быть проделана большая (о чем говорит и замечания авторов интервью о том, что в рейтинге Transparency International Украина стоит на 130 месте между 180 стран), Порошенко напомнил, что за участие в коррупционным делам в стране арестовывают и министров. При этом Порошенко заявил, что "сам создал специальный антикоррупционный суд, которого нет в большинстве европейских стран".

Глава государства утверждает, что основа для взяточничества и коррупции ликвидирована. Если уязвимым для коррупции ранее был сектор энергетики, то теперь существует комплексная система управления, существует нулевая терпимость к коррупции. "Спросите у западных инвесторов: они подтвердят, что мы достигли значительного прогресса", - предложил Порошенко. Он отметил, что органы борьбы с коррупцией имеют поддержку и доверие международных деловых партнеров, и выразил уверенность, что вместе с европейскими партнерами Украины удастся еще больше снизить коррупцию в стране.

Ранее Порошенко утверждал, что Украина выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС на 15%.