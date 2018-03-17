Сводка Новостей
- У берегов Греции утонула лодка с мигрантами, погибли минимум 15 человек, пять из которых – дети
- Мэй заявила, что Лондон рассмотрит следующие шаги в отношении РФ после высылки из страны британских дипломатов
- Садовый заявил, что "Самопоміч" примет активное участие в президентских и парламентских выборах
- В горах Закарпатской и Ивано-Франковской области 17–18 марта ожидается значительная снеголавинная опасность – ГСЧС
- Порошенко о вступлении Украины в Евросоюз: Вопрос лет, а не десятилетий
|На Филиппинах самолет врезался в жилой дом. Погибло по меньшей мере 10 человек
|17.03.2018 16:48
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