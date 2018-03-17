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Бутусов: Под Водяным состоялся групповой ночной бой украинских и российских снайперов
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17.03.2018 16:56
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В больнице Мечникова от ран умер воин отряда разведки "Азов" Марк
Гудзовский, получивший ранение в снайперской дуэли под Мариуполем,
сообщил журналист Юрий Бутусов. Бутусов: "Упрямый" и его
товарищи не дрогнули, они не ушли с позиций, а продолжили бой.
Никто не хотел уступать Фото: Юрий Бутусов / Facebook "Группа была
направлена в район занятой противником высоты, к которой
приблизились украинские позиции. Здесь никто не хочет
уступать, и ожесточенные ближние бои идут уже два года. Противник
находится на господствующей высоте, просматривает наши траншеи. Но
и наши отступать со своей земли не собираются, бойцы не хотят
сдавать ни пяди. Они хотят продолжать делать шаги вперед. Борьба
идет отчаянная", – рассказал журналист.По словам Бутусова, группа
российских снайперов после начала перемирия начала круглосуточно
простреливать любые перемещения по украинским траншеям."Под
Мариуполем сейчас соблюдается строгое прекращение огня, минометы,
артиллерия, гранатометы молчат с обеих сторон. Подавить снайперов
противника могут только наши снайперы. На помощь морпехам была
направлена группа снайперов "Азова". Они хорошо вооружены и
подготовлены", – рассказал он.Журналист отметил, что перестрелки
между группами украинских и российских снайперов идут в районе
Водяного постоянно, однако за последний месяц ситуация особенно
обострилась."Азовцы" смогли дать отпор противнику, и на время
ночные прицельные обстрелы прекратились. Но понеся потери,
российское командование направило на "Дерзкую" дополнительные
силы... Ночью 9 марта у высоты под Водяным завязался групповой
ночной бой украинских и российских снайперов. Обе группы были
оснащены тепловизорами для наблюдения и тепловизионными прицелами",
– сообщил Бутусов.По его данным, первым обнаружил противника
Юрий Луговский, позывной "Баррет"."Его выстрел был точным.
Луговский сразу обнаружил второго вражеского снайпера. В этот
момент прозвучал выстрел противника. Юрий погиб. Но "Упрямый" и его
товарищи не дрогнули, они не ушли с позиций, а продолжили бой.
Никто не хотел уступать... 10 марта на следующую ночь бой
продолжился. И тогда ранение в голову получил Марк... Врачи
больницы Мечникова делали все возможное для спасения, но ранение
оказалось слишком тяжелым", – написал журналист.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/2084941944879342
9 марта "Национальный корпус" сообщил, что зоне
проведения АТО на Донбассе погиб воин полка "Азов"
Луговский.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.Украина, США и ряд других государств
обвиняют Российскую Федерацию во вмешательстве в конфликт:
использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне
боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское
руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ
не является стороной противостояния.Украинская сторона часто
заявляла о задержании и гибели российских солдат в зоне
АТО. В ответ в РФ утверждали, что на Донбассе воюют
российские добровольцы.
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