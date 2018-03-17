В больнице Мечникова от ран умер воин отряда разведки "Азов" Марк Гудзовский, получивший ранение в снайперской дуэли под Мариуполем, сообщил журналист Юрий Бутусов. Бутусов: "Упрямый" и его товарищи не дрогнули, они не ушли с позиций, а продолжили бой. Никто не хотел уступать Фото: Юрий Бутусов / Facebook "Группа была направлена в район занятой противником высоты, к которой приблизились украинские позиции. Здесь никто не хочет уступать, и ожесточенные ближние бои идут уже два года. Противник находится на господствующей высоте, просматривает наши траншеи. Но и наши отступать со своей земли не собираются, бойцы не хотят сдавать ни пяди. Они хотят продолжать делать шаги вперед. Борьба идет отчаянная", – рассказал журналист.По словам Бутусова, группа российских снайперов после начала перемирия начала круглосуточно простреливать любые перемещения по украинским траншеям."Под Мариуполем сейчас соблюдается строгое прекращение огня, минометы, артиллерия, гранатометы молчат с обеих сторон. Подавить снайперов противника могут только наши снайперы. На помощь морпехам была направлена группа снайперов "Азова". Они хорошо вооружены и подготовлены", – рассказал он.Журналист отметил, что перестрелки между группами украинских и российских снайперов идут в районе Водяного постоянно, однако за последний месяц ситуация особенно обострилась."Азовцы" смогли дать отпор противнику, и на время ночные прицельные обстрелы прекратились. Но понеся потери, российское командование направило на "Дерзкую" дополнительные силы... Ночью 9 марта у высоты под Водяным завязался групповой ночной бой украинских и российских снайперов. Обе группы были оснащены тепловизорами для наблюдения и тепловизионными прицелами", – сообщил Бутусов.По его данным, первым обнаружил противника Юрий Луговский, позывной "Баррет"."Его выстрел был точным. Луговский сразу обнаружил второго вражеского снайпера. В этот момент прозвучал выстрел противника. Юрий погиб. Но "Упрямый" и его товарищи не дрогнули, они не ушли с позиций, а продолжили бой. Никто не хотел уступать... 10 марта на следующую ночь бой продолжился. И тогда ранение в голову получил Марк... Врачи больницы Мечникова делали все возможное для спасения, но ранение оказалось слишком тяжелым", – написал журналист. https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/2084941944879342 9 марта "Национальный корпус" сообщил, что зоне проведения АТО на Донбассе погиб воин полка "Азов" Луговский.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Украина, США и ряд других государств обвиняют Российскую Федерацию во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ не является стороной противостояния.Украинская сторона часто заявляла о задержании и гибели российских солдат в зоне АТО. В ответ в РФ утверждали, что на Донбассе воюют российские добровольцы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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