Сводка Новостей
- У берегов Греции утонула лодка с мигрантами, погибли минимум 15 человек, пять из которых – дети
- Мэй заявила, что Лондон рассмотрит следующие шаги в отношении РФ после высылки из страны британских дипломатов
- Садовый заявил, что "Самопоміч" примет активное участие в президентских и парламентских выборах
- В горах Закарпатской и Ивано-Франковской области 17–18 марта ожидается значительная снеголавинная опасность – ГСЧС
- Порошенко о вступлении Украины в Евросоюз: Вопрос лет, а не десятилетий
|Во время обысков в "Новой почте" изъяты документы и неучтенная наличность – ГПУ
|17.03.2018 17:04
|
https://www.facebook.com/LarysaSargan/posts/1881433448596837
16 марта сооснователь компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк рассказал об обысках в офисах компании в Киеве, Полтаве и Харькове, а также его личном кабинете.Сарган сообщала, что обыски проходят в 15 помещениях.
Поделитесь статьей с друзьями