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"Не забудем и не покинем Крым". Климкин написал статью вместе с семью министрами иностранных дел стран Европы
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17.03.2018 17:12
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Оккупация Крыма и продолжающаяся российская агрессия на Донбассе
нарушают принципы безопасности в Европе, которые сложились после
завершения "холодной войны". Об этом говорится в статье, которую
написали главы МИД Украины, Дании, Литвы, Швеции, Румынии, Польши,
Эстонии и Латвии. Одним из авторов статьи стал Климкин Фото: ЕРА
Авторы констатируют, что захват Крыма Россией "состоял из серии
одинаково незаконных действий", в числе которых –
использование замаскированных российских войск и поспешная
организация незаконного "референдума".Нарушениями международного
права главы МИД стран Европы назвали также насилие получать
российское гражданство и служить в вооруженных силах РФ.Министры
призывают немедленно освободить удерживаемых Россией
политзаключенных, дела которых были сфабрикованы после незаконной
аннексии. Речь идет о более чем 60 лицах, между которых –
режиссер Олег Сенцов.Оценивая нынешнюю ситуацию на полуострове и
связанных с ней действий Москвы (в том числе строительство
Керченского моста", авторы статьи отмечают, что оккупация Крыма и
продолжающаяся российская агрессия на Донбассе нарушают принципы
безопасности в Европе, которые сложились после завершения "холодной
войны"."То, что произошло в Крыму, касается не только Украины, это
касается всех нас. Вот почему мы не забудем и не покинем
Крым", – подытожили министры.Россия аннексировала Крым и
Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей
и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение
полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
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