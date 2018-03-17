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|Постановление о назначении нового состава Счетной палаты опубликовали в "Голосе Украины"
|17.03.2018 17:20
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Верховная Рада избрала девять человек в состав Счетной палатыПостановления о назначении нового и освобождение старого состава Счетной палаты Украины опубликовали в "Голосе Украины".
Фото: з вільних джерел
В издании также опубликовали постановление о назначении Валерия Пацкана председателем Счетной палаты, а также постановление о досрочном прекращении его полномочий как народного депутата Украины через новую должность.
Напомним, 15 марта Верховная Рада избрала девять человек в состав Счетной палаты.
"За" соответствующий перечень проголосовали 263 народных депутатов.
В новый состав вошли:
Пацкан Валерий Васильевич
ДИДЫК Андрей Николаевич
ОГОНЬ Цезарь Григорьевич
Богун Виктор Павлович
НЕИЗВЕСТНЫЙ Василий Иванович
Майснер Андрей Васильевич
ЯРЕМЧУК Игорь Николаевич
ИВАНОВА Ирина Николаевна
Яременко Александр Степанович
Председателем избрали Валерия Пацкана - его кандидатуру поддержали 309 народных депутатов.