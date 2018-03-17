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Граждане России не способны распоряжаться собственным будущим,
следовательно их страна не может считаться свободной, считает
политический обозреватель Виталий Портников. Виталий
Портников: Ельцин царем так и не стал, однако Путину
захотелось стать императором Фото: Виталий Портников / Facebook
"Перед этими выборами многие говорили о том, что Путин обречен на
победу. Что он победил бы и на честных выборах. Что никакой
реальной альтернативы действующему президенту просто нет. Как нет
сильной оппозиции. Что общество просто не хочет изменений –
такое уж оно архаичное, консервативное, шовинистическое", –
рассказал публицист.Он отметил, что с этим утверждением можно было
бы согласиться, если бы в 1991 году Россия не избрала своим
президентом Бориса Ельцина, которого тогда поддерживали демократы,
а не представители правящей коммунистической партии."В России в
1991 года было реальная политическая конкуренция, созданная
перестройкой и гласностью. Были различные средства массовой
информации. Была дискуссия в обществе. И россияне начали верить в
то, что их голос, их мнение чего-то стоят. Такая ситуация
продолжалась пять лет – до следующих президентских выборов,
когда государство и олигархи объединились под предлогом не
допустить коммунистического реванша, не дать лидеру КПРФ Геннадию
Зюганову победить", – считает Портников.Он пояснил, что
коммунистический реванш в России остановили ценой симбиоза
государства и олигархата."В 1996 году было бесспорно отличие
Ельцина от Зюганова. А вот что в 2000 году отличало Путина от еще
одного чекиста – Евгения Примакова, которого не допустили к
борьбе за президентский пост? Да, тогда одни олигархи поддерживали
Путина, другие Примакова, но все вместе – КГБ. И когда один из
воспитанников Лубянской площади выиграл, он стал не
президентом – правителем России", – подчеркнул
журналист.По мнению Портникова, российское общество уже два
десятилетия живет в атмосфере полного отсутствия конкуренции,
которой не было и в советские времена."Россияне просто дышат
отравленным воздухом и считают, что другого не существует. Почему
тогда мы удивляемся, что общество не желает перемен, если никто не
рассказывает ему об этих изменениях? Почему думаем, что кто-то не
будет отравлен шовинизмом, если живет в обществе, где все – от
телеведущих до лидеров мнений, писателей и актеров – убеждают,
что черное – это белое, а война – это мир?" –
продолжил он.По словам Портникова, через три года после краха СССР,
когда в Украине уже была постсоветская неразвитая демократическая
республика, в России думали, как вернуться к монархии и называли
Ельцина "царем Борисом"."Да, Ельцин царем так и не стал, однако
Путину захотелось стать императором. Императором, который не только
захватывает чужие территории, но и лишает собственных сограждан
самой возможности думать и выбирать. Поэтому оккупированы не только
Крым и часть Донбасса, Абхазия и Осетия или Приднестровье. Сама
Россия также оккупирована. Страна, граждане которой не способны
распоряжаться собственным будущим, не может считаться
свободной", – подытожил он.Президентские выборы в
РФ пройдут 18 марта 2018 года, за этот пост
будут бороться восемь кандидатов: Сергей Бабурин ("Российский
общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский
(ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин
("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий
Явлинский ("Яблоко"), а также действующий президент Владимир Путин.
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