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Порошенко о вступлении Украины в Евросоюз: Вопрос лет, а не десятилетий
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17.03.2018 17:43
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Украина проявляет по отношению к Европейскому союзу больше
энтузиазма, чем другие страны, отметил президент Украины Петр
Порошенко. Порошенко: Я абсолютно уверен, что Украина будет
принята в Европейский Союз Фото: president.gov.ua "В Германии это
может быть непопулярно, но я абсолютно уверен, что Украина будет
принята в Европейский Союз. И это будет вопрос лет, а не
десятилетий. Вряд ли какая-либо другая страна проявляет больше
энтузиазма по отношению к Европе, чем Украина", – сказал
он.Порошенко при этом подчеркнул, что Украина "будет решительно
продолжать путь реформ"."Все эксперты подтверждают, что за
последние три года Украина добилась большего прогресса, чем за
предыдущие 25 лет", – отметил он.16 сентября 2014
года Соглашение об ассоциации Украины с Европейским
союзом синхронно утвердили Верховная Рада и Европарламент. 1
сентября 2017 года Соглашение об ассоциации вступило в силу в
полном объеме.11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый
режим между Украиной и ЕС.Порошенко заявил 20 ноября 2017
года, что право Украины на членство в
Евросоюзе предусмотрено статьей 49 договора о ЕС.В январе 2018
года он подтвердил, что членство в ЕС остается стра
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