Украина проявляет по отношению к Европейскому союзу больше энтузиазма, чем другие страны, отметил президент Украины Петр Порошенко. Порошенко: Я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский Союз Фото: president.gov.ua "В Германии это может быть непопулярно, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский Союз. И это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая-либо другая страна проявляет больше энтузиазма по отношению к Европе, чем Украина", – сказал он.Порошенко при этом подчеркнул, что Украина "будет решительно продолжать путь реформ"."Все эксперты подтверждают, что за последние три года Украина добилась большего прогресса, чем за предыдущие 25 лет", – отметил он.16 сентября 2014 года Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом синхронно утвердили Верховная Рада и Европарламент. 1 сентября 2017 года Соглашение об ассоциации вступило в силу в полном объеме.11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и ЕС.Порошенко заявил 20 ноября 2017 года, что право Украины на членство в Евросоюзе предусмотрено статьей 49 договора о ЕС.В январе 2018 года он подтвердил, что членство в ЕС остается стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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