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В горах Закарпатской и Ивано-Франковской области 17–18 марта ожидается значительная снеголавинная опасность – ГСЧС
17.03.2018 17:51
17–19 марта в Карпатах ожидается снеголавинная опасность третьего уровня, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. В Карпатах на выходных могут сойти лавины Фото: EPA "17–18 марта в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской ожидается значительная снеголавинная опасность (третий уровень). 17–19 марта в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность (третий уровень)", – сообщили в службе.15 марта ГСЧС сообщала, что 13 марта в Карпатах сошла лавина, никто не пострадал.

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