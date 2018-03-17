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Порошенко: Был бы рад отмене санкций против РФ, но только после того, как последний российский солдат исчезнет из Донбасса и Крыма
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17.03.2018 18:23
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Наказанием за российскую агрессию в Украине "в один хороший день"
должен стать международный трибунал, отметил президент Украины Петр
Порошенко. Порошенко считает, что агрессией РФ против Украины
должен заниматься международный трибунал Фото: president.gov.ua Так
он ответил на вопрос, что он сказал бы тем, кто настаивает на
ослаблении санкций против РФ."Наказанием за российскую агрессию в
один красивый день должен стать международный трибунал. Санкции
приглашают Путина (президент РФ Владимир Путин. – )
за стол переговоров. Я был бы рад, если бы санкции против России
были отменены, но только тогда, когда исчезнет последний российский
солдат с Донбасса и Крыма", – заявил Порошенко.По его словам,
смягчения антироссийских санкций не должно быть до тех пор, пока не
будет восстановлен мир.Россия после незаконного референдума 16
марта 2014 года аннексировала Крым и Севастополь.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками.После этого в отношении РФ были введены экономические
санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими
странами. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и
ужесточались.
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