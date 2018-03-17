Долги сформировались из-за поставок электроэнергии на неконтролируемую часть Луганской области, которая не выплатила на Владимир Грицай: Поставки осуществлялись не по нашему желанию, а все происходило на основании постановлений Кабинета Министров Фото: epravda.com.ua Он отметил, что полностью поддерживает инициативу Минэнергоугля, оформленную в законопроект "Об особенностях погашения образовавшейся задолженности на оптовом рынке электроэнергии". Проект закона опубликован на сайте министерства."В той ситуации, в которой оказалось наше предприятие (Луганское энергетическое объединение), наверное, принятие такого законопроекта – оптимальный вариант разрешить ту проблему, которая есть, или, как минимум, это способ заморозить до лучших времен те долги, которые есть у нашего предприятия перед ГП "Энергорынок". Напомню, эти долги сформированы из-за долгов по поставкам электроэнергии на неконтролируемую часть Луганской области, которая задолжала на сегодняшний день порядка 5 млрд грн. Поставки осуществлялись не по нашему желанию, а все происходило на основании постановлений Кабинета Министров", – рассказал Грицай.С 2016 года предприятие ЛЭО финансово парализовано, добавил он."Все деньги, которые собирает предприятие, все изымается в счет погашения долгов перед "Энергорынком". Законопроект был бы лучшим вариантом. Других вариантов как-то решить проблему нашего предприятия нет. Хотелось бы верить, что законопроект будет принят", – отметил руководитель ЛЭО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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