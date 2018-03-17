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Погашение государством долгов за поставки электроэнергии в ОРДЛО – лучшее решение – гендиректор Луганского энергетического объединения
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17.03.2018 18:31
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Долги сформировались из-за поставок электроэнергии на
неконтролируемую часть Луганской области, которая не выплатила на
Владимир Грицай: Поставки осуществлялись не по нашему желанию,
а все происходило на основании постановлений Кабинета Министров
Фото: epravda.com.ua Он отметил, что полностью поддерживает
инициативу Минэнергоугля, оформленную в законопроект "Об
особенностях погашения образовавшейся задолженности на оптовом
рынке электроэнергии". Проект закона опубликован на сайте
министерства."В той ситуации, в которой оказалось наше предприятие
(Луганское энергетическое объединение), наверное, принятие такого
законопроекта – оптимальный вариант разрешить ту проблему,
которая есть, или, как минимум, это способ заморозить до лучших
времен те долги, которые есть у нашего предприятия перед ГП
"Энергорынок". Напомню, эти долги сформированы из-за долгов по
поставкам электроэнергии на неконтролируемую часть Луганской
области, которая задолжала на сегодняшний день порядка 5 млрд грн.
Поставки осуществлялись не по нашему желанию, а все происходило на
основании постановлений Кабинета Министров", – рассказал
Грицай.С 2016 года предприятие ЛЭО финансово парализовано, добавил
он."Все деньги, которые собирает предприятие, все изымается в счет
погашения долгов перед "Энергорынком". Законопроект был бы лучшим
вариантом. Других вариантов как-то решить проблему нашего
предприятия нет. Хотелось бы верить, что законопроект будет
принят", – отметил руководитель ЛЭО.
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