17–19 марта в Карпатах ожидается снеголавинная опасность третьего
уровня, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке В Карпатах на
выходных могут сойти лавины Фото: EPA "17–18 марта в высокогорье
Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской ожидается
значительная снеголавинная опасность (третий уровень). 17–19 марта
в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность (третий
уровень)", – сообщили в службе.15 марта ГСЧС сообщала, что 13
марта в Карпатах сошла лавина, никто не пострадал.
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