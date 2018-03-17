Крым не является административной единицей России, следовательно там не могут проводиться российские выборы, отметил представитель министерства иностранных дел ФРГ Райнар Бреуль. В Германии не намерены признавать выборы президента РФ в Крыму Фото: EPA "Наша позиция четкая: была незаконная аннексия Крыма. На наш взгляд, Крым не является административной частью России и, соответственно, там не могут проводиться выборы российского президента", – заявил дипломат.В целом же, говоря о предстоящих президентских выборах в РФ, Бреуль заявил, что для Берлина важно, чтобы они прошли «свободно и честно», это имеет решающее значение.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма. 23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждане России не смогут проголосовать за своего президента в дипломатических миссиях РФ на территории Киева, Харькова, Одессы и Львова.В российском ЦИК заявили, что украинские власти "не знают норм международного права".Министерство иностранных дел РФ назвало запрет гражданам России избирать своего президента на территории дипломатических представительств РФ в Украине "открытым вмешательством в сугубо внутренние дела России".Кроме действующего президента РФ Владимира Путина за эту должность будут бороться семь человек: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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