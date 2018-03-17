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Порошенко: Путин зашел в Украине в тупик
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17.03.2018 19:11
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У президента РФ Владимира Путина нет другого пути для улучшения
жизни в своей стране, кроме как прекратить агрессию против Украины,
считает президент Украины Петр Порошенко. Порошенко надеется на
изменение ситуации на Донбассе после выборов в РФ Фото:
president.gov.ua "Важнейший вопрос заключается в том, согласится ли
Россия в Совете Безопасности ООН создать миротворческую миссию на
Донбассе. Конечно, это должно стать надежной миссией... –
больше, чем эскорт-сервис. Это ключ к реализации Минских
соглашений", – сказал он.По словам Порошенко, президент РФ
Владимир Путин "зашел в Украине в тупик"."Он не может точно
заявить, что улучшит условия жизни в своей стране, не прекратив
войны в Украине. Президентские выборы дают Путину новую возможность
изменить свое место в истории. У него нет другого пути", –
заявил украинский президент.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Украина,
США и ряд других государств обвиняют Российскую Федерацию во
вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых
действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой
поддержке. Российское руководство отвергает эти
обвинения и утверждает, что РФ не является стороной
противостояния.Украинская сторона часто заявляла о задержании
и гибели российских солдат в зоне АТО. В ответ в РФ
утверждали, что на Донбассе воюют российские
добровольцы.Президентские выборы в РФ назначены на 18 марта. Одним
из восьми кандидатов на эту должность является Путин.
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