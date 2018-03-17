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Порошенко: Горжусь тем, что мы создали независимую систему борьбы с коррупцией
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17.03.2018 19:19
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В Украине предстоит еще "много работать", чтобы справиться с
коррупцией, отметил президент страны Петр Порошенко. Порошенко:
Существует нулевая терпимость к коррупции Фото: president.gov.ua
Так он ответил на вопрос, что он бы сказал людям, которые во время
Евромайдана четыре года назад ожидали уничтожения коррупции."Я
горжусь тем, что мы создали независимую систему борьбы с
коррупцией. Мы знаем, что нам еще нужно много работать. Вместе с
нашими европейскими партнерами нам удастся еще больше сократить
коррупцию", – заявил украинский президент.Он отметил, что
наиболее уязвимым для коррупции был сектор энергетики. Теперь там
существует комплексная система управления."Существует нулевая
терпимость к коррупции. Спросите западных инвесторов: они
подтвердят, что мы достигли значительного прогресса", – сказал
Порошенко.Президент подчеркнул, что в Украине задерживают
министров, которые участвуют в коррупционных схемах, а
антикоррупционные органы имеют поддержку его лично и международных
партнеров.В феврале он заявлял, что коррупция остается самой
большой проблемой Украины.
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