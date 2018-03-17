В Украине предстоит еще "много работать", чтобы справиться с коррупцией, отметил президент страны Петр Порошенко. Порошенко: Существует нулевая терпимость к коррупции Фото: president.gov.ua Так он ответил на вопрос, что он бы сказал людям, которые во время Евромайдана четыре года назад ожидали уничтожения коррупции."Я горжусь тем, что мы создали независимую систему борьбы с коррупцией. Мы знаем, что нам еще нужно много работать. Вместе с нашими европейскими партнерами нам удастся еще больше сократить коррупцию", – заявил украинский президент.Он отметил, что наиболее уязвимым для коррупции был сектор энергетики. Теперь там существует комплексная система управления."Существует нулевая терпимость к коррупции. Спросите западных инвесторов: они подтвердят, что мы достигли значительного прогресса", – сказал Порошенко.Президент подчеркнул, что в Украине задерживают министров, которые участвуют в коррупционных схемах, а антикоррупционные органы имеют поддержку его лично и международных партнеров.В феврале он заявлял, что коррупция остается самой большой проблемой Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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