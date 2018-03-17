Финляндия поддерживает суверенитет и территориальную целостность
Украины, отметил финский министр иностранных дел Тимо Сойни. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Сойни: Мы
осуждаем незаконную аннексию и продолжаем политику непризнания
Фото: EPA "Финляндия поддерживает суверенитет и территориальную
целостность Украины. Мы осуждаем незаконную аннексию и продолжаем
политику непризнания", – заявил Сойни.Министр обратил внимание
на ухудшение ситуации с правами человека на полуострове после
аннексии."Информация об ухудшающейся ситуации с правами человека и
преступностью вызывает беспокойство. Я настоятельно призываю Россию
расследовать все правонарушения, привлечь виновных к
ответственности и предоставить международным организациям
неограниченный доступ к этому региону", – отметил Сойни.Россия
аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта
2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира. В данный момент между материковой
Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев
де-факто не контролирует полуостров.
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