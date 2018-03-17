Финляндия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, отметил финский министр иностранных дел Тимо Сойни. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сойни: Мы осуждаем незаконную аннексию и продолжаем политику непризнания Фото: EPA "Финляндия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы осуждаем незаконную аннексию и продолжаем политику непризнания", – заявил Сойни.Министр обратил внимание на ухудшение ситуации с правами человека на полуострове после аннексии."Информация об ухудшающейся ситуации с правами человека и преступностью вызывает беспокойство. Я настоятельно призываю Россию расследовать все правонарушения, привлечь виновных к ответственности и предоставить международным организациям неограниченный доступ к этому региону", – отметил Сойни.Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сойни аннексию финляндия незаконную осуждаем Теги: крымский конфликт