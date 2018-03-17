Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек считает, что слова президента
Украины Петра Порошенко о "девяти граммах свинца" для агрессора
являются частью соревнований "в ораторском искусстве и
хвастовстве". О "девяти граммах свинца" Порошенко сказал 16 марта
Фото: president.gov.ua "Порошенко нужно безотлагательно обратиться
в скорую помощь и ложиться в психиатрическую больницу», —
сказал депутат.В интервью российскому RT зампредседателя комитета
Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек назвал Порошенко
главным между политиков, которые "соревнуются в ораторском
искусстве и хвастовстве"."Когда горят танки ВСУ (Вооруженные
Силы Украины. – ) на Донбассе, то остается лишь
одно – угрожать России, потому что с ней точно воевать не
придется", – отметил он.16 марта Порошенко заявил: "Пусть
Россия знает, что мы готовы и к отпору, и девять граммов свинца
припасли для каждого, кто придет к нам с мечом".
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