Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек считает, что слова президента Украины Петра Порошенко о "девяти граммах свинца" для агрессора являются частью соревнований "в ораторском искусстве и хвастовстве". О "девяти граммах свинца" Порошенко сказал 16 марта Фото: president.gov.ua "Порошенко нужно безотлагательно обратиться в скорую помощь и ложиться в психиатрическую больницу», — сказал депутат.В интервью российскому RT зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек назвал Порошенко главным между политиков, которые "соревнуются в ораторском искусстве и хвастовстве"."Когда горят танки ВСУ (Вооруженные Силы Украины. – ) на Донбассе, то остается лишь одно – угрожать России, потому что с ней точно воевать не придется", – отметил он.16 марта Порошенко заявил: "Пусть Россия знает, что мы готовы и к отпору, и девять граммов свинца припасли для каждого, кто придет к нам с мечом". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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