8 марта президенту США Дональду Трампу передали письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына с предложением встретиться, которое Трамп принял. Во время разговора с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином президент США подтвердил эти намерения. Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном Фото: EPA "Оба лидера (Трамп и Мун Чжэ Ин. – ) подтвердили важность изучения ошибок прошлого и заявили о продолжении тесной координации, чтобы поддерживать максимальное давление на северокорейский режим. Оба лидера согласились с тем, что конкретные действия, а не слова, станут ключом к достижению постоянной денуклеаризации Корейского полуострова... Оба лидера выразили осторожный оптимизм по поводу последних событий и подчеркнули, что для Северной Кореи откроется более светлое будущее, если он выберет правильный путь", – говорится в сообщении.5–7 марта 2018 года делегация Южной Кореи провела в Пхеньяне переговоры с Ким Чен Ыном. Стороны обсудили проблемы ядерного разоружения на Корейском полуострове и возобновление диалога между США и Северной Кореей.8 марта советник по национальной безопасности Южной Кореи Чхун Ый Йон прибыл в Вашингтон и передал Трампу письмо от Ким Чен Ына с предложением встретиться в ближайшее время. По словам представителя Сеула, американский руководитель согласился провести такие переговоры до мая, сообщило агентство Reuters.9 марта Трамп проинформировал в Twitter о подготовке встречи с Ким Чен Ыном.В этот день в Белом доме уточнили, что встреча президента США и лидера КНДР состоится только после выполнения ряда обещаний со стороны Пхеньяна.По словам Трампа, в КНДР пообещали не проводить ракетных испытаний до переговоров.С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. США неоднократно расширяли санкции против КНДР.Трамп называл Ким Чен Ына "человеком-ракетой" и сумасшедшим, а руководитель КНДР обещал "укрощать огнем сумасшедшего американского старичка". Глава Белого дома несколько раз заявлял, что готов встретиться с главой Северной Кореи при "правильных обстоятельствах". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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