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|В Киеве не дали установить сцену для антипрезидентского марша – "Рух нових сил"
|17.03.2018 21:41
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https://www.facebook.com/Ruhnovihsyl/posts/1946253709021793
В Facebook ведут прямую трансляцию происходящего.
https://www.facebook.com/DmitrijDmitrievv/videos/1802018006772658/
Ранее "Рух нових сил" объявил, что 18 марта пройдет акция протеста против президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко.
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