15–16 марта в Новоазовском районе Донецкой области российские СМИ с привлечением боевиков и военной техники снимали постановочные видео для фабрикации недостоверных сообщений о "нарушении украинской стороной режима прекращения огня", отметили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Боевики снимают фейковые сюжеты на Донбассе Фото: EPA Праута сообщил, что 15–16 марта в Новоазовском районе Донецкой области специалисты этого центра с привлечением боевиков и военной техники снимали постановочные видео для фабрикации недостоверных сообщений о "нарушении украинской стороной режима прекращения огня".В съемках, как отметил спикер Минобороны, участвовали представители российских СМИ и "депутаты" российских оккупационных администраций. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его соблюдения.5 марта очередная попытка ввести режим прекращения огня на Донбассе провалилась из-за обстрелов со стороны боевиков, отмечали в штабе АТО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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