8 октября парламент Нидерландов поддержал предложение Христианско-демократической партии (CDA) о проведении расследования роли Украины в катастрофе рейса MH17 в 2014 году. Об этом депутат от CDA Крис ван Дам сообщил в Twitter.



"Предложение по дальнейшему расследованию того факта, почему не было закрыто воздушное пространство над Украиной, только что было одобрено единогласно", – написал он.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявлял в начале октября, что правительство не видит оснований для такого расследования. По его словам, это "непростая задача, потому что потребуется также сотрудничать с Россией", так как это "и ее воздушное пространство".



Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года близко Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.

28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа, состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила промежуточные итоги расследования. Согласно выводам экспертов, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук", привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада вооруженных сил РФ. Группа восстановила путь, по которому перевозили установку.

19 июня 2019 года международная следственная группа в Нидерландах объявила подозрения четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – бывшему "министру обороны" группировки "ДНР" Гиркину, экс-главе разведки "ДНР" Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и командиру разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леониду Харченко.

7 сентября в ходе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ российской стороне передали якобы экс-начальника "бригады противовоздушной обороны ДНР", гражданина Украины Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о крушении рейса MH17.

После взаимного освобождения удерживаемых лиц глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что правительство его страны призывало украинские власти не делать Цемаха частью обмена. При этом он добавил, что следователи смогли допросить свидетеля.

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