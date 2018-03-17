Сумма закупов в ООО Фирма Альфа ЛТД в 2015-2017 годах составила более 72 миллионов гривен

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины.

Сумма закупов в ООО Фирма Альфа ЛТД в 2015-2017 годах составила более 72 миллионов гривен.

Расследование выявило, что закупленная дымовая смесь не является дымовой смесью марки ДС-56, которая находится на вооружении в ВСУ. Она не обеспечивает надлежащего маскировочного эффекта, потому рассеивается менее чем за 30 минут, следовательно ее нельзя использовать во время боевых действий на Донбассе.

"По своим техническим характеристикам закуплена смесь изготавливается для окуривания деревьев, имитации боевых действий при игре в страйкбол, в качестве дымовой завесы при кинематографических съемок и т.д.", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины - небрежное отношение к военной службе, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Продолжается досудебное расследование.